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Восемь человек погибли из-за загрязненной воды в Камбодже

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Фото: Depositphotos
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Восемь человек стали жертвами отравления загрязненной водой в Камбодже. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на местную полицию. 

Инцидент произошел в одной из деревень в провинции Кратьэх на востоке страны. В результате также были госпитализированы более 100 человек. 

«В воскресенье подтверждена гибель еще двоих человек в больницах Кратьэх и Пномпеня, общее число погибших выросло до восьми, число госпитализированных достигло 103», — приводит агентство слова представителя полиции. 

В воде из канала, который протекает в деревне, по предварительной информации, содержались пестициды. Их для защиты урожая могли использовать местные фермеры. 

В конце апреля массовое отравление воспитанников школы-интерната произошло в Екатеринбурге. За медицинской помощью обратились 16 детей. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку.

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