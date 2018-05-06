Восемь человек погибли из-за загрязненной воды в Камбодже

Восемь человек стали жертвами отравления загрязненной водой в Камбодже. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в одной из деревень в провинции Кратьэх на востоке страны. В результате также были госпитализированы более 100 человек.

«В воскресенье подтверждена гибель еще двоих человек в больницах Кратьэх и Пномпеня, общее число погибших выросло до восьми, число госпитализированных достигло 103», — приводит агентство слова представителя полиции.

В воде из канала, который протекает в деревне, по предварительной информации, содержались пестициды. Их для защиты урожая могли использовать местные фермеры.

В конце апреля массовое отравление воспитанников школы-интерната произошло в Екатеринбурге. За медицинской помощью обратились 16 детей. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку.