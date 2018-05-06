Прямой эфир

Украину внесли в список зависимых от финансирования стран

0
Фото: ТАСС/ Демьянчук Александр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турцию, Аргентину, ЮАР, Украину и Индию эксперты Института международных финансов внесли в список стран, которые больше всех нуждаются в финансировании. Об этом в воскресенье, 6 мая, пишет издание «Экономика сегодня».

Протест не пройден
Как ценности майдана изменили Украину за четыре года

В то же время активы России, Чехии, Колумбии, Бразилии и Филиппин меньше подвержены рискам. Эксперты дали оценку потенциальных изменений интереса инвесторов к активам emerging markets в условиях укрепления доллара, роста процентных ставок и усиления торговых споров.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна должна погасить колоссальный долг в $27 млрд за следующие четыре года. Политик напомнил, что за 2007–2014 годы Украина взяла кредитов на $47 млрд, которые сегодня обслуживает. По его мнению, такие внешние долги являются огромным давлением на национальную экономику и сдерживают развитие Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина ждет от МВФ еще $1,9 млрд
На Украине рассказали о мерах, чтобы граждане не уезжали на заработки
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017