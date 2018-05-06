Украину внесли в список зависимых от финансирования стран

Турцию, Аргентину, ЮАР, Украину и Индию эксперты Института международных финансов внесли в список стран, которые больше всех нуждаются в финансировании. Об этом в воскресенье, 6 мая, пишет издание «Экономика сегодня».

В то же время активы России, Чехии, Колумбии, Бразилии и Филиппин меньше подвержены рискам. Эксперты дали оценку потенциальных изменений интереса инвесторов к активам emerging markets в условиях укрепления доллара, роста процентных ставок и усиления торговых споров.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна должна погасить колоссальный долг в $27 млрд за следующие четыре года. Политик напомнил, что за 2007–2014 годы Украина взяла кредитов на $47 млрд, которые сегодня обслуживает. По его мнению, такие внешние долги являются огромным давлением на национальную экономику и сдерживают развитие Украины.