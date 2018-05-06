В Китае нашли самый неудобный в мире магазин
Самый неудобный в мире магазин продуктов нашли в Китае — находчивые предприниматели разместили точку в горах Национального геологического парка провинции Хунань. Об этом сообщает RT.
Магазин находится посреди отвесной скалы на высоте 100 м над землей. В нем работают профессиональные скалолазы. Туристы могут купить в нем воду и закуски, а расплатиться как наличными, так и электронными способами. При этом администрация парка настаивает на бесплатной выдаче продовольствия всем желающим.
开在悬崖上的便利店，要会轻功才能上去买东西吗？😁— 中国新闻社 (@CNS1952) 26 апреля 2018 г.
4月25日，湖南平江石牛寨的悬崖商店正式对外营业，商店位于石牛寨飞拉达攀岩项目的悬崖峭壁上，距地面垂直高度100余米，专为攀岩的游人售卖零食和饮用水，以补充他们的体力。 pic.twitter.com/oqWM6PlL20
Каждый день еду поднимают в мини-маркет с помощью канатов. Для мусора можно арендовать специальную набедренную сумку — бросать отходы вниз запрещено, так как можно задеть поднимающихся скалолазов и гуляющих туристов.
«Прежде чем тренеры приступят к работе, мы проверяем их состояние здоровья и знакомим с оборудованием. Наша задача — гарантировать безопасность и посетителям парка, и самим тренерам», — рассказал один из работников парка.