Что может быть общего между войной и музыкой? Вроде бы ничего, но музыка, песенное творчество неким образом объединяли нацию, объединяли людей, живших в то время лишений и трудностей.



За годы, проведенные на сцене, я исполнил множество песен, написанных до войны, во время войны и после ее окончания. Каждую из них, без сомнения, можно назвать легендарной. Это великие творения нашего музыкального искусства. В них — образы, которые навеяла суровая военная реальность. Несмотря на то что война закончилась 73 года назад, эти песни и по сей день теребят душу.



Вспомним предвоенную лирику композитора Марка Фрадкина: «Любимый город может спать спокойно» и «Случайный вальс». Позже появились фронтовые песни — «Соловьи», «Землянка», «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца», которую исполнял Марк Бернес. Вспомним композиторов Исаака Дунаевского, Матвея Блантера, Анатолия Новикова, написавшего «Эх, дороги» и многих-многих других. Война будоражила их воображение, отсюда и рождались эти мелодии, удивительные песенные метафоры, скорее даже гиперболы, слыша которые каждый раз волнуешься. Эти песни вошли в кровь и плоть наших людей, в особенности солдат, которые жили без света, настоящей пищи и тепла четыре тяжелых года.



Меня всегда поражал тот факт, что несмотря на все тяготы войны, жизнь, сопряженную со страхом и болью, эти песни были мажорными. Не по тональности, по настроению. Возьмите хотя бы «Песенку фронтового корреспондента»: Помните? «От Москвы до Бреста нет такого места, // Где бы не скитались мы в пыли. // С «Лейкой» и блокнотом, // А то и с пулеметом // Сквозь огонь и стужу мы прошли».



Возможно, так было потому, что люди стремились к вере и надежде, которые жили в их сердцах. Возможно, это был государственный заказ, чтобы людям было легче переносить боль и страдания. Как бы то ни было, всё написанное — естественный и настоящий порыв композиторов, поэтов, аранжировщиков, музыкантов, которые с огромным желанием ехали на фронт.



Эти песни не перестали звучать и с окончанием войны. Они настолько прочно вошли в наше национальное сознание, в нашу душу, что мы продолжили их слушать и петь, даже когда началась мирная жизнь. Спросите, почему? Да потому, что в них был такой мощный душевный порыв, что его хватило, чтобы вдохновить людей на восстановление страны.



Потом стали появляться послевоенные песни. С одной стороны, они были посылом в новое время, с другой, если быть честным, другой настоящей темы после войны просто не возникло. «Журавли» Расула Гамзатова и Яна Френкеля — одна из таких песен памяти: «Мне кажется порою, что солдаты, // С кровавых не пришедшие полей...». Очень сердечное, душевное и трепетное произведение.



Все эти песни продолжают быть нашей болью. Война по-прежнему не отпускает. Шествие «Бессмертного полка» тому подтверждение. Люди до сих пор всё помнят, не затянулись раны, не стерлись имена.



Одна из самых главных песен в моем репертуаре — «День Победы». Я хорошо помню, как она появилась. Был 1975 год. Давид Тухманов написал ее в январе. А я впервые узнал о ней в апреле от Евгения Широкова, главного музыкального редактора радиостанции «Юность». Он рассказал, что на худсовете «День победы» прозвучал в исполнении жены Тухманова Тани Сашко. Песню зарубили, посчитали, что она легковесна, не выдерживает критики после монументальных героических баллад.

С Адиком (Тухмановым. — «Известия») мы дружили. Я позвонил ему и попросил оставить песню для меня: «Приеду с гастролей и запишу». Он сказал: «Извини, но на майском «Огоньке» ее будет петь Леня Сметанников». После того как Леня ее исполнил, Союз композиторов неожиданно запротестовал. И «День Победы» положили на полку как песню, «не допущенную к исполнению».

Тогда я стал петь ее на концертах. Договорился с заместителем министра внутренних дел и исполнил «День Победы» на Дне милиции 10 ноября 1975 года в прямом эфире. Этот концерт смотрела вся страна. Буквально на следующий день телевидение завалили письмами: «Мы хотим, чтобы эта песня звучала на «Песне года». Так «День Победы» стал нашим победным гимном, нашим монументом, хотя и не был написан в военные годы.

Но большинство военных песен были выстраданы людьми, которые знали о войне не понаслышке. Они принесли в нашу жизнь истинное, реальное ощущение того времени, а мы должны бережно его хранить. Должны знать и петь эти великие песни.



Автор — народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»

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