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Владимир Мартынов и Moa Pillar выступят в Новой Третьяковке

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Фото: tretyakovgallery.ru
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В Москве состоится концерт композитора, философа и музыковеда Владимира Мартынова и электронного музыканта Федора Переверзева (Moa Pillar).

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10 апреля в Западном крыле Новой Третьяковки дуэт представит программу, в основу которой ляжет фортепианный минимализм классика и тяжеловесная электроника продюсера-экспериментатора.

Владимир Мартынов — живой классик, 73-летний композитор, автор музыки к фильмам, театральным постановкам, балету и богослужениям.

Он изучал древнерусскую церковную музыку и писал произведения для синтезаторов, а также исполнял пьесы Джона Кейджа. На его счету десятки собственных работ, участие в арт-рок-группе «Форпост» и эксперименты с электронными авангардистами.

Продюсер и саунд-дизайнер Федор Переверзев — молодой экспериментатор, провозглашенный создателем феномена под названием «спиритуальное бас-техно». Он выступал на фестивале Flow, а также привлек внимание Джеффа Бэрроу из Portishead.

Moa Pillar также является преподавателем MMS, где ведет собственный курс по продюсированию, и со-основателем студии аудиопродакшна Monoleak, на счету которой звуковое сопровождение проекта NASA.

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