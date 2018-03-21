Четверых лосят отпустили на волю в национальном парке Зюраткуль

В национальном парке Зюраткуль на волю отпустили четырех подросших лосят. Дуне, Соне, Яшке и Афоне недавно исполнилось 10 месяцев. Всё это время за лосятами ухаживали сотрудники парка. Животные так привыкли к человеку, что спокойно берут еду из рук.

Перед выпуском сохатым надели специальные ошейники с GPS. Они помогут отследить животных и уберечь от браконьеров. В «родительском» доме лосей всегда будут ждать яблоки и морковка. Зоологи уверены: их подопечные будут возвращаться за лакомством.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.