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Многодетные семьи в Подмосковье могут освободить от налога на имущество

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Правительство Московской области рассмотрит возможность введения дополнительных льгот для социально незащищенных слоев населения. Многодетные семьи предлагается полностью освободить от налога на имущество.

Предложение уже подготовлено для органов местного самоуправления министерством имущественных отношений и министерством экономики и финансов Московской области. Чиновники считают, что освобождение от налога на имущество позволит многодетным семьям серьезно сэкономить бюджет, пишет портал «Подмосковье сегодня».

Для многодетных семей в Московской области уже введена компенсация оплаты детского сада и коммунальных услуг, выплата на приобретение школьной формы, бесплатный проезд на общественном транспорте — в общей сложности около 10 форм поддержки. Кроме того, с 2015 года действует льгота на оплату земельного налога.

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