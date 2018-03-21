На сортировочном пункте «Почты России» поймали воров

Преступников буквально поймали за руку на сортировочном пункте в Москве. Три сотрудника «Почты России» воровали телефоны из посылок. Увозить технику помогали два водителя компании. До адресатов не дошли несколько сотен коробок. Раскрыть преступную схему удалось с помощью видеокамер. На сортировочном пункте в Чертаново установили круглосуточное наблюдение. Воришек передали полиции, им грозит до 10 лет колонии. По закону пострадавшим обязаны возместить убытки.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.