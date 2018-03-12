«Почта России» проверяет факты разгрузки посылок «пинками» в Ноябрьске

«Почта России» проводит служебную проверку в отделении связи в Ноябрьске в ЯНАО. Она началась после появления в Сети ролика о том, каким образом там идет разгрузка корреспонденции.

Как уточняет ИА «Ура.ру», на видео можно заметить, как мешки с посылками и письмами работники выбрасывают из машины на крыльцо, после чего начинают запинывать их внутрь помещения. Запись появилась 10 марта.

Как сообщила агентству глава направления по корпоративным коммуникациям по макрорегиону Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина, по результатам проверки будут приняты дисциплинарные взыскания в отношении сотрудника, который сопровождал груз. С работниками отделения проведут дополнительный инструктаж по соблюдению правил обмена почтой.

В конце февраля портал iz.ru сообщал о том, что в Новосибирске в мусорном контейнере были найдены десятки вскрытых пакетов, напоминающих посылки. В «Почте России» заявили о начале проверки по факту инцидента.