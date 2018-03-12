Прямой эфир

«Почта России» проверяет факты разгрузки посылок «пинками» в Ноябрьске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Почта России» проводит служебную проверку в отделении связи в Ноябрьске в ЯНАО. Она началась после появления в Сети ролика о том, каким образом там идет разгрузка корреспонденции.

Как уточняет ИА «Ура.ру», на видео можно заметить, как мешки с посылками и письмами работники выбрасывают из машины на крыльцо, после чего начинают запинывать их внутрь помещения. Запись появилась 10 марта.

Как сообщила агентству глава направления по корпоративным коммуникациям по макрорегиону Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина, по результатам проверки будут приняты дисциплинарные взыскания в отношении сотрудника, который сопровождал груз. С работниками отделения проведут дополнительный инструктаж по соблюдению правил обмена почтой.

В конце февраля портал iz.ru сообщал о том, что в Новосибирске в мусорном контейнере были найдены десятки вскрытых пакетов, напоминающих посылки. В «Почте России» заявили о начале проверки по факту инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБ «Почты России» выявила посылку с пулеметом Калашникова и карабинами
«Почта России» проверит быструю разгрузку почты из поезда в Приамурье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017