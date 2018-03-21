Московская Неделя моды открылась в Гостином дворе

В Гостином дворе открылась московская Неделя моды. Старт дефиле показам по традиции дал Валентин Юдашкин. На создание новой коллекции мастера вдохновил образ столицы.

Самыми первыми на подиум вышли дети. Новую линейку Дома моды Yudashkin Kids создала Галина Юдашкина — дочь модельера. Интерес к индустрии моды для малышей растет с каждым годом. Актуальна у российских дизайнеров и спортивная тематика. Любителям активного отдыха посвящена коллекция «Сделано в России».

Неделя моды в Москве продлится до 25 марта.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.