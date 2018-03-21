Сильный отлив на Сахалине напугал местных жителей

Жители Сахалина в спешке собирают вещи и документы. Людей напугал сильный морской отлив: вода отошла на десятки метров! Сахалинцы уверены: это признак надвигающегося цунами. Но пугаться не стоит: отлив происходит в день весеннего равноденствия. На уровень воды также повлияло повышенное атмосферное давление. Жители острова могут быть спокойны — самое время собирать морские деликатесы.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.