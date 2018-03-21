«Алроса» презентовала детектор для определения подлинности бриллиантов

Детектор для определения подлинности бриллиантов презентовала группа «Алроса». Об этом заявили в среду, 21 марта, в самой компании.

«Прибор Alrosa Diamond Inspector способен выявлять бриллианты из природных алмазов, бриллианты из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также неалмазные имитации бриллиантов», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Более того, прибор может анализировать как отдельные камни, так и бриллианты в ювелирных изделиях.

Прибор разработан Алроса и специалистами ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ТИСНУМ).

В декабре «Алроса» не нашла покупателя на онлайн-аукционе на самый крупный из пяти бриллиантов коллекции «Династия». Камень размером в 51,38 карата сняли с продажи и выставят на повторные торги, сроки и условия которых будут объявлены дополнительно.

Коллекция «Династия» была создана «Бриллиантами Алроса» из одного алмаза весом 179 карат. Камень добыли в 2015 году в кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Якутии.