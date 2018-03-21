В Москве прошел круглый стол к 75-летию Курчатовского центра

Участники круглого стола в честь 75-летия Курчатовского института обсудили развитие атомной энергетики и новейших технологий. Подняли вопрос сотрудничества Беларуси и РФ в научно-техническом пространстве. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о сотрудничестве России и CERN несмотря на выход из состава участников организации. Участники встречи посетили первый в Евразии атомный реактор Ф-1. Гостям показали синхротронный центр и уникальные лаборатории.

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