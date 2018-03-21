Ринго Старр стал рыцарем. Посвящение провел принц Уильям. Музыкант получил заслуженную награду за вклад в музыку и благотворительность. Старр пошутил, сказав, что будет надевать медаль к завтраку. Первым из The Beatles получил титул Пол Маккартни еще в 1997 году.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.