Подросток получил серьезные травмы в батутном центре Петербурга

В батутном центре Санкт-Петербурга подросток получил серьезные травмы. Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 17-летний юноша получил закрытый перелом шеи и ушиб спинного мозга. Молодого человека пустили на батут без инструктажа по технике безопасности. Прокуратура Кировского района организовала проверку. Выявили многочисленные нарушения законодательства.

С ноября 2017 по февраль 2018-го пострадали четверо подростков и один ребенок. По словам врачей, в зоне риска неподготовленные люди, то есть практически все посетители.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.