Самолет королевских ВВС потерпел крушение в Британии

Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows потерпел крушение в Уэльсе. Об этом заявило министерство обороны Великобритании.

«Мы в курсе сегодняшнего инцидента на авиабазе RAF Valley с участием самолета Hawk. Мы занимаемся расследованием ЧП», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

North Wales Police have confirmed they are attending RAF Valley and MOD confirm Hawk aircraft is involved. Incident happened around 1:50pm #RAFValley.