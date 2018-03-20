Самолет королевских ВВС потерпел крушение в Британии

Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows потерпел крушение в Уэльсе. Об этом заявило министерство обороны Великобритании.

«Мы в курсе сегодняшнего инцидента на авиабазе RAF Valley с участием самолета Hawk. Мы занимаемся расследованием ЧП», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

North Wales Police have confirmed they are attending RAF Valley and MOD confirm Hawk aircraft is involved. Incident happened around 1:50pm #RAFValley. — ✈️UK Aviation News ✈️ (@Aviation_Wales) 20 марта 2018 г.

Подробности инцидента не приводятся.

Ранее 20 марта местные СМИ опубликовали информацию о том, что пилот успел катапультироваться. По информации журналистов, звонок в службу скорой помощи поступил около 13.30 (16.30 мск).

RAF Valley — авиабаза и тренировочная школа вооруженных сил Великобритании, расположенная на острове Англси в Уэльсе.

Самолет Piper PA-23 Apache авиакомпании Lite Air Express потерпел крушение на Филиппинах 17 марта. В результате погибли семь человек.