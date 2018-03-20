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Самолет королевских ВВС потерпел крушение в Британии

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Фото: Global Look Press/Dimitrios Karvountzis
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Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows потерпел крушение в Уэльсе. Об этом заявило министерство обороны Великобритании. 

«Мы в курсе сегодняшнего инцидента на авиабазе RAF Valley с участием самолета Hawk. Мы занимаемся расследованием ЧП», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. 

Подробности инцидента не приводятся. 

Ранее 20 марта местные СМИ опубликовали информацию о том, что пилот успел катапультироваться. По информации журналистов, звонок в службу скорой помощи поступил около 13.30 (16.30 мск). 

RAF Valley — авиабаза и тренировочная школа вооруженных сил Великобритании, расположенная на острове Англси в Уэльсе.

Самолет Piper PA-23 Apache авиакомпании Lite Air Express потерпел крушение на Филиппинах 17 марта. В результате погибли семь человек.

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