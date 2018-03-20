В Японии создали нового робота-аватара

С роботом теперь можно играть в карты и в мяч. Японские инженеры продемонстрировали способности своего детища. Новый робот-аватар управляется двумя перчатками с датчиками. Оператор может видеть глазами андроида с помощью очков виртуальной реальности. Новая версия может брать в руки хрупкие предметы и поднимать грузы до 4 кг. Руки аватара в точности копируют строение человеческой руки. Уже сейчас с роботом можно сыграть в карты.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.