Макаревич резко высказался о россиянах

«Злобные дебилы» Макаревича не понравились Марии Захаровой. Представитель МИД России отреагировала на скандальный пост музыканта. Захарова попросила не оскорблять жителей России.

Лидер «Машины времени» через Facebook поделился своими мыслями о россиянах. Макаревич сравнил соотечественников с американцами. По его мнению, жители Штатов более веселые и спокойные. А вот с русскими «происходит что-то ужасное». Чуть ниже музыкант написал, что жителей России «превращают в дебилов».

Интересное объяснение словам Макаревича нашел Александр Скляр. Музыкант предположил, что коллега по сцене общается не с теми людьми.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.