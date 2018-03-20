Сын Каддафи собирается баллотироваться в президенты Ливии

Саиф аль-Ислам Каддафи собирается баллотироваться в президенты Ливии. Сын и преданный соратник Муаммара Каддафи заверяет: власть для него не самоцель. Политик хочет спасти свою страну.

В 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам возглавил силы сопротивления Переходному совету Ливии. Саиф поклялся отомстить за смерть отца и остановить в стране гражданскую войну.

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