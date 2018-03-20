Прямой эфир

Отпечатки пальцев несанкционированно снимают у школьников Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство образования Карелии предупредило родителей школьников и педагогов о том, что в республике работают представители компании, которая проводит исследования в общеобразовательных организациях. Без согласия взрослых собираются биометрические данные детей, что противоречит Федеральному закону «О персональных данных».

При этом те, кто этим занимается, обещают определить спортивные способности, медицинские показатели и психологические характеристики по кожным узорам на пальцах. Однако, как сообщает ведомство, подобные услуги в образовательной сфере являются сомнительными. Кроме того, по мнению экспертов РАН, определение индивидуальных качеств ребенка по отпечаткам пальцев не является достоверным, отмечает ИА «Карелinform».

Портал iz.ru в начале марта сообщал о том, что в ближайшие два года крупные российские банки, среди которых Сбербанк и Бинбанк, планируют внедрить биометрические способы идентификации клиентов. Это будет делаться по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, идентификации по фотографии и голосу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в РФ
На Украину россиян будут пускать по отпечаткам пальцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017