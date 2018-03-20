Отпечатки пальцев несанкционированно снимают у школьников Карелии

Министерство образования Карелии предупредило родителей школьников и педагогов о том, что в республике работают представители компании, которая проводит исследования в общеобразовательных организациях. Без согласия взрослых собираются биометрические данные детей, что противоречит Федеральному закону «О персональных данных».

При этом те, кто этим занимается, обещают определить спортивные способности, медицинские показатели и психологические характеристики по кожным узорам на пальцах. Однако, как сообщает ведомство, подобные услуги в образовательной сфере являются сомнительными. Кроме того, по мнению экспертов РАН, определение индивидуальных качеств ребенка по отпечаткам пальцев не является достоверным, отмечает ИА «Карелinform».

Портал iz.ru в начале марта сообщал о том, что в ближайшие два года крупные российские банки, среди которых Сбербанк и Бинбанк, планируют внедрить биометрические способы идентификации клиентов. Это будет делаться по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, идентификации по фотографии и голосу.