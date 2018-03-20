В нескольких российских регионах объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

Эпидемия гриппа и ОРВИ — сразу в нескольких регионах России. В Петербурге вирус отправил школьников на каникулы раньше обычного. Отменили занятия и в Сыктывкаре — в больницы обратились 2,6 тыс. детей. В Саратовской области зарегистрировали 12,6 тыс. заболевших. 30 школ и детских садов закрыли под Иркутском — всему виной грипп.

Пик заболеваемости в этом году пришелся на середину марта. Впрочем, сильно отличаться от предыдущих эта волна гриппа не будет. Первые симптомы болезни: температура, боль в суставах, озноб и слабость. Самолечением заниматься не нужно, следует сразу же обратиться к врачу. Выздоровление будет зависеть от своевременной помощи.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.