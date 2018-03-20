В Москву вернулись российские участники Паралимпиады

В Москву вернулись российские атлеты, участвовавшие в зимней Паралимпиаде. Россияне завоевали в Пхенчхане 24 медали: восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Героев Игр в Шереметьево встретили болельщики и официальные лица. Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин высоко оценил выступление паралимпийцев. Из-за отстранения российская делегация насчитывала всего 75 человек. Во вторник, 20 марта, с паралимпийцами в Кремле встретится президент РФ Владимир Путин. Он вручит спортсменам государственные награды.

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