Несколько участков трассы «Дон» стоят из-за снегопада

На федеральной автодороге М4 развернуты восемь мобильных пунктов обогрева для водителей легковых и грузовых машин, стоящих в пробках. Снег, дождь и гололед парализовали несколько участков трассы «Дон». Последствия непогоды устраняют 69 единиц техники и более 10 спасателей.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.