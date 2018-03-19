Московские полицейские задержали сбежавшего на трамвае грабителя

Полицейские задержала мужчину, подозреваемого в вооруженном разбое в московском районе Перово.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан мужчина с пистолетом, подозреваемый в разбойном нападении на гражданина», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее на улице Новогиреевской вооруженный пистолетом мужчина отобрал у гражданина деньги, а затем сел в трамвай. Сотрудники полиции организовали погоню за преступником.

Ранее портал iz.ru сообщал, что полиция задержала налетчиков, отобравших у мужчины деньги и телефон в центре Москвы. Злоумышленники после ограбления на Зубовском бульваре скрылись на автомобиле Hummer.