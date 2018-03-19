Россия выбирала своего президента в особой обстановке: беспрецедентным было внешнее давление и вмешательство в этот демократический процесс, что, возможно, делало влияние внешнеполитической повестки на выбор граждан более значительным, чем в прежние годы. Это были первые выборы, когда главу государства выбирали жители Крыма и Севастополя. Это были, насколько я помню, первые выборы, когда гражданам России в другом государстве официально не дали войти на охраняемую международными документами территорию диппредставительств, нарушив тем самым и соответствующие конвенции, и права граждан на свободное волеизъявление. Это были первые президентские выборы после объявления странами Запада и их союзниками санкций против России и провозглашения политики ее международной «изоляции».

Тем более показательно в этом контексте число международных наблюдателей, приехавших на выборы – а их было около полутора тысяч, в том числе по приглашениям палат Федерального Собрания Российской Федерации. Всего Госдума и Совет Федерации направили приглашения руководителям 62 парламентов и палат парламентов 41 страны (21 от Совета Федерации в адрес верхних палат двухпалатных парламентов, 20 совместно с Государственной Думой в адрес однопалатных парламентов). Мы пригласили также представителей шести международных организаций: Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ), Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Особо – и с искренней признательностью – хотел бы отметить присутствие в качестве наблюдателей высокопоставленных представителей Межпарламентского Союза (МПС), прибывших по индивидуальным приглашениям (МПС, Ассамблея которого с успехом прошла в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге, не направляет официальные делегации наблюдателей на выборы). В их числе мы приветствовали почетного председателя МПС Сабера Чоудхури и председателя группы «Двенадцать плюс» (группы западных стран и их союзников) Дуарте Пашеку. Знаю, что они отнюдь не формально отнеслись к своей миссии, а самым активным образом выполняли наблюдательные функции, посетив более десятка избирательных участков по своему усмотрению, подробно беседуя с представителями избиркомов, с избирателями и российскими наблюдателями.

Тем весомее их мнение по итогам наблюдения – а оно в подавляющем числе положительное: все отмечают хорошую организацию, обеспечение всех возможностей для свободного волеизъявления, отсутствие грубых нарушений и серьезных различий с выборами в других странах.

Конечно, на фоне целого ряда политически мотивированных резолюций нескольких международных структур и заявлений о ситуации с правами человека в Крыму к выборам в этом регионе был особый интерес. Туда не поехали наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и мониторинговой миссии ЕС. Однако это не помешало следить за ходом выборов в республике Крым более чем сорока международным наблюдателям из 20 стран и полутора десяткам иностранных гостей из девяти стран в Севастополе.

Более всего, судя по откликам, их впечатлила именно сама атмосфера, в которой проходило голосование, совпавшее с празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией. Отличие с тем, как расписывают положение дел на полуострове иностранные СМИ (сам Крым не посещающие), а также все эти сугубо пропагандистские «тревожные» резолюции европейских структур, конечно же, разительно. А потому впечатляющий процент голосов, отданный крымчанами за действующего президента России, вряд ли кого-то удивит.

Высокому рейтингу Владимира Путина не только в Крыму, но и по всей России, активно «поспособствовали» и сами политики и СМИ Запада, окончательно перешедшие в режим даже не санкций, а тотальной травли. Если ранее мы могли хоть как-то объяснять термин «сдерживание России» попыткой остановить ее растущее влияние в других государствах – по крайней мере, именно так мотивировали свои санкции и прочие рестриктивные меры государства Америки и Европы. То сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения: «сдерживание России» для Запада – это сдерживание ее развития. Именно поэтому послание президента России Федеральному Собранию стало, фактически, манифестом развития.

Какие первоочередные выводы можно сделать по итогам состоявшихся выборов?

Самый главный, который, кстати, как ни странно, повторяет выводы, сделанные западными политиками в последние годы: нам нужно защищать свою демократию. Но не столько от виртуальных кибератак, «троллей» и прочих впечатляющих западную публику, но малодоказуемых вещей. А от конкретных нападок, вливаемых денег с целью повлиять на результаты и на отношение к выборам, от агрессивных и тенденциозных оценок, а порой даже инструкций, как бойкотировать выборы (было размещено на русскоязычном сайте одной западной радиостанции) и всего прочего, что не считают для себя зазорным практиковать западные поборники прав человека.

Другой вывод: Западу придется принять выбор российского народа, как и сам факт, что только сам народ, и никто иной, является единственным источником легитимности высшей власти в стране, а вовсе не факт признания или непризнания другими странами. Это отличает суверенную страну от тех, где высших должностных лиц могут менять по устному указанию заезжих зарубежных политиков. Таким образом, хочется или нет, но нашим оппонентам (как и партнерам) предстоит иметь дело именно с этой властью, обладающей абсолютной поддержкой народа, и не тешить себя иллюзиями на появление на высших постах лиц, более удобных другим государствам, но разрушительных для своего собственного.

И, наконец, выборы означают наступление очередного периода определенности. У всех нас есть стратегия развития, у каждого есть понимание собственного маневра, будут и конкретные установки в уже анонсированных майских указах президента России. Выборы прошли, курс выбран и одобрен, идем дальше.

Автор - председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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