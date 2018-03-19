Вторую неделю в общежитии Благовещенска нет тепла и горячей воды

Жильцы общежития в Благовещенске с 11 марта живут без тепла и горячей воды. Они уже написали коллективную жалобу губернатору Приамурья Александру Козлову.

Как говорится в обращении, опубликованном в Instagram главы региона, в здании общежития колледжа, расположенного на улице Чайковского, батареи чуть теплые, приходится включать обогреватели. А из крана, где должна быть горячая вода, бежит холодная, из-за чего жильцы вынуждены воду нагревать. И такая ситуация возникает не в первый раз.

Как поясняет ресурс asn24.ru, общежитие принадлежит Амурскому колледжу транспорта и дорожного хозяйства. Руководство учебного заведения в ответ на просьбу агентства прокомментировать ситуацию заявило, что комиссия, которая была прислана после обращения к губернатору, замерила температуру в здании. Оказалось, что она соответствует нормативам.

Что касается отсутствия горячей воды, то, скорее всего, причина в том, что недавно рядом с общежитием ввели в эксплуатацию новостойку. Из-за большого потребления воды давление в трубах падает. Новая насосная станция будет построена только после окончания отопительного сезона, пояснили в руководстве образовательного учреждения.

Между тем, студенты колледжа пояснили порталу, что опасаются называть свои мена, поскольку их могут выселить из общежития. В региональном отделении ОНФ советуют жильцам все же «рассекретить» свои имена и написать коллективные заявления. Только тогда, сказали общественники, организация сумеет им помочь.