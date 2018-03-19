Прямой эфир

Вторую неделю в общежитии Благовещенска нет тепла и горячей воды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жильцы общежития в Благовещенске с 11 марта живут без тепла и горячей воды. Они уже написали коллективную жалобу губернатору Приамурья Александру Козлову.

Как говорится в обращении, опубликованном в Instagram главы региона, в здании общежития колледжа, расположенного на улице Чайковского, батареи чуть теплые, приходится включать обогреватели. А из крана, где должна быть горячая вода, бежит холодная, из-за чего жильцы вынуждены воду нагревать. И такая ситуация возникает не в первый раз.

Как поясняет ресурс asn24.ru, общежитие принадлежит Амурскому колледжу транспорта и дорожного хозяйства. Руководство учебного заведения в ответ на просьбу агентства прокомментировать ситуацию заявило, что комиссия, которая была прислана после обращения к губернатору, замерила температуру в здании. Оказалось, что она соответствует нормативам.

Что касается отсутствия горячей воды, то, скорее всего, причина в том, что недавно рядом с общежитием ввели в эксплуатацию новостойку. Из-за большого потребления воды давление в трубах падает. Новая насосная станция будет построена только после окончания отопительного сезона, пояснили в руководстве образовательного учреждения.

Между тем, студенты колледжа пояснили порталу, что опасаются называть свои мена, поскольку их могут выселить из общежития. В региональном отделении ОНФ советуют жильцам все же «рассекретить» свои имена и написать коллективные заявления. Только тогда, сказали общественники, организация сумеет им помочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 1,5 тыс. человек остались без тепла в Казани из-за ЧП на котельной
СК начал проверку по факту хлопка газа в котельной в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017