Более 1,5 тыс. человек остались без тепла в Казани из-за ЧП на котельной

В Казани не менее 1,5 тыс. человек остались без отопления из-за частичного обрушения стены и кровли здания котельной.

Инцидент произошел на улице Портовая в Вахитовском районе города в ночь на 17 марта.

«Происходила утечка газа, без горения. В результате происшествия пострадавших нет. Предварительная причина происшествия — ветхость здания», — цитирует пресс-службу регионального управления МЧС России «Интерфакс».

В настоящее время ведутся работы по восстановлению теплоснабжения 12 многоквартирных домов.

При этом источники в экстренных службах сообщают, что аварийная ситуация затронула более 2,7 тыс. человек и 13 домов.

По их словам, теплоснабжение планируют восстановить к 18:00 субботы, 17 марта, передает «РИА Новости».

В настоящее время температура воздуха в Казани минус 13 градусов, к вечеру ожидается понижение еще на два пункта.