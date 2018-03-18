Алина Кабаева рассказала, за кого голосовала на выборах президента

Известная российская спортсменка Алина Кабаева рассказала, за кого голосовала на президентских выборах. Олимпийская чемпионка 18 марта посетила один из избирательных участков в центре Москвы.

«Я была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», и мы все прекрасно знаем, какого кандидата партия поддерживает. Вот за этого кандидата я голосовала. Вообще вся моя жизнь связана со спортом. Я очень хорошо помню, в конце 1990-х — начале 2000-х годов в каких ужасных условиях мы тренировались, нас выгоняли из зала, а чемпионат России по конькобежному спорту проводился в Германии. Сейчас в нашей стране проводятся не только чемпионаты России, но и чемпионаты мира, Олимпийские игры, прекрасные условия у спортсменов, прекрасные результаты. Поэтому я проголосовала за человека, я уверена, за него проголосует большинство наших граждан, и он обязательно победит», — сказала Кабаева.

Выборы президента проходят в России 18 марта. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов.