События вокруг пригорода Дамаска Восточной Гуты, где российские и сирийские военные проводят операцию по зачистке территорий от боевиков, отвлекли внимание от другого не менее важного района страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 18 марта о взятии города Африна, расположенного на северо-западе Сирии. Это стало итогом начавшейся 20 января операции «Оливковая ветвь», которую турецкие вооруженные силы совместно с отрядами сирийской оппозиции проводили против курдов из числа Отрядов народной самообороны. Последнюю структуру Анкара считает террористической организацией.

Конечно же, такого итога и следовало ожидать. Все-таки турецкая армия — это вторая армия в НАТО по своему боевому потенциалу после американской, так что изначально курды были обречены. Другой вопрос — почему так произошло. Ведь не секрет, что в преддверии турецкой операции Россия пыталась убедить курдское руководство передать Африн под контроль официального Дамаска, однако такие предложение были встречены отказом. Затем уже после начала боевых действий отряды, подконтрольные сирийским властям, вошли на территорию того района. И опять безрезультатно, потому что в ходе контактов представителей Дамаска и Отрядов народной самообороны первые требовали у курдов не только передать территории, но и вооружения. И опять такая позиция натолкнулась на отказ.

При этом нельзя не признать, что падение Африна — это печальная страница в развитии сирийского конфликта и в целом истории страны. Остается надеяться, что оккупация тех территорий турецкими войсками будет носить временный характер и завершится их выводом после того, как конфликт в стране будет урегулирован.

Одновременно важно провести оценку произошедших событий и, что называется, сделать работу над ошибками. Сама операция турецких вооруженных сил в том районе была спровоцирована тесным сотрудничеством между США и сирийскими курдами, которых американцы настроили на обособление от Дамаска. В подконтрольных Отрядам народной самообороны районах были проведены местные выборы, а спусковым крючком для начала боевых действий стало объявление Вашингтона о намерении подготовить на базе курдских отрядов так называемые Силы безопасности границы. Вывод отсюда напрашивается один: следуя американским обещаниям, курды лишь загнали себя в ловушку, при этом для самих США курдский фактор становится не более чем инструментом для подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии. Одновременно важно понимать, что Вашингтон моментально сдаст своих союзников, как только те перестанут удовлетворять его интересам.

Будут ли сделаны какие-либо выводы из событий в Африне — большой вопрос. Ведь под курдским контролем остаются территории к востоку от Евфрата, и там Отряды народной самообороны находятся плечом к плечу с военными США. И несмотря на события последних недель и месяцев, перспектив ослабления контактов между ними пока не просматривается и даже наоборот: американцы продолжают создавать там свои базы и расширять военное присутствие. В то же время курс на дезинтеграцию Сирии, к чему курдов подталкивает Вашингтон, заведомо обречен на провал. С созданием независимого Курдистана никогда не согласятся ни власти в Дамаске, ни соседние Ирак и Турция, ни Иран.

При этом имеются все предпосылки для того, чтобы мирным путем обеспечить особое место курдов в рамках единого сирийского государства и уважение их культурных и национальных традиций. В том числе с этой целью сейчас обсуждается новая сирийская конституция.

А продолжающиеся заигрывания США с национальными устремлениями курдов чреваты новыми вооруженными столкновениями, новой кровью и новыми волнами дестабилизации ситуации в Сирии. Африн это продемонстрировал более чем отчетливо.

Автор — востоковед, советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку

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