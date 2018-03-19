Прошли выборы. Кандидат, доверенным лицом которого я был, побеждает. Люди разных профессий, национальностей, социальных слоев и даже достаточно разных политических установок сделали этот выбор.

Голоса за Владимира Путина — это голоса за конкретного, живого человека, обладающего характером, психологическими чертами. Карьера политика немыслима без этого, личного, аспекта — и не надо его недооценивать. Мы же не за роботов-автоматов голосуем.

Мне кажется, что в случае с Путиным большую роль играет фактор простого человеческого доверия. Путин не боится повторять слова о том, что он чувствует себя президентом «всех россиян». В том числе и тех, кто не согласен с официальным курсом. Именно это вызывает у людей доверие. И западные политологи, и наши либералы, удивляющиеся (мягко выражаясь) его рейтингам, может, и не осознают этого фактора до конца.

Вообще, разговор о личных качествах политика, а не только его программах, стратегиях — очень важен. Особенно разговор о корнях, о качествах, которые унаследованы в семье. История родителей Путина — и удивительна, и типична. Это история русской семьи середины XX века. Отец-воин. Мать, потерявшая в блокаду ребенка. Очень трогательна история отношений матери Владимира Путина со своим братом, который помогал Путиным. Когда я думаю о президенте, о его поступках, я помню эти сюжеты. Но часто рационалистические стереотипы заставляют нас говорить о сухих цифрах, абстрактных политических воззрениях, нежели о конкретных событиях в жизни, об эмоциях, о душе. А ведь это так важно. Без размышлений о корнях, о культурном коде мы не только политиков не поймем, но и с собой не разберемся.

Вопрос «кто голосовал» не менее важный, нежели «за кого голосовал». Потому что это разговор о портрете нации, а не о портрете одного, пусть и выдающегося, политика. Давайте попробуем разобраться с тем, «кто голосовал». Кто мы? Чего мы хотим? Понятно, что моя реплика не даст исчерпывающего ответа, но, может, хоть что-то получится прояснить.

Я голосовал за богатую, свободную, творческую, радостную, молодую Россию. Да, Россия — страна с великим прошлым, страна, которая уже более половины тысячелетия не теряла суверенитет. Таких в мире мало. Но — если говорить о последней формации, о текущей фазе — мы молодое государство. Мы только входим во взрослую, ответственную жизнь. Мы (увы, не в первый раз в истории) учимся быть самостоятельными, независимыми от западных образцов. Давайте же честно посмотрим на себя.

Мне наша страна, наша культура иногда напоминает подростка, который хочет быть самостоятельным, но на самом деле зависит от чужих моделей поведения. Просто не осознает этого. Наше медиапространство замусорено отвратительными потребительскими стереотипами, которые даже в тех странах, где они возникли, трезвыми людьми уже не воспринимаются положительно. Доказывая свою самостоятельность, мы часто пытаемся показать не свою глубину, независимость, а «крутизну», используем язык как раз той культуры, от которой хотим дистанцироваться.

Модное словечко «хайп» не такое уж безобидное. Слишком много оно определяет в нашей реальности, не так ли? Надо перестать отвечать на провокации, которые нам навязывают. Надо заняться смыслом. Рефлексией. Нужны разговоры о русском культурном коде, о нашей духовности, нашем предназначении как нации. Хватит барахтаться в русле скандалов — от «Тангейзера» к «Матильде», от диссертации министра к запрещенной «Смерти Сталина». Кто-то скажет, что сегодня глубокие смыслы не в тренде, не в медийной повестке. Значит, надо сделать так, чтобы это стало модным завтра.

Надо осознать важность конкуренции на символическом поле. Важность культурного суверенитета, импортозамещения в этой, самой важной отрасли. Мы только просыпаемся. И не надо стесняться смотреть на себя в зеркало.

Мы нация невероятных ресурсов. И природных, и духовных. Мы нация сокровищ. Надо только поверить в себя. Осознать, что красота — не только в финалах сказок про Гадкого утенка или Золушку, но и в реальности культурной империи. Красота — в ответственности за христианский гуманизм, за реальные европейские ценности, которую мы должны взять на себя. Красота — в нашем прошлом, в нашей самостоятельности. Это совсем не означает неспособности брать пример с других, учиться у других. Только надо правильно учиться.

Вот, например, мы много спорим про кинопрокат. Почему бы не взять пример с Китая? Огромный рынок, две трети которого — китайские фильмы. И никаких комплексов по поводу квотирования, ограничений и тому подобного. Два-три десятка западных фильмов, которые там показывают, — это проекты типа «Пиратов Карибского моря» или «Форсажа». Там не то что про смерть Мао нельзя показать фильм, даже про плохого дракона нельзя, потому что это национальный символ. Вот он — культурный суверенитет.

Но главный ресурс, конечно, это не запреты и ограничения. Главный ресурс — это наша собственная культура. Я много езжу по стране. Почти каждый большой город поражает возможностями, людьми, историей. Невероятным потенциалом, который не раскрыт даже наполовину. Одни музеи чего стоят. Иркутск, Екатеринбург, Вятка — много ли знает столичная молодежь о собраниях живописи в этих городах? А ведь это собрания мирового уровня! Мы совсем не знаем себя, свою силу! Если и можно чему-то радоваться, то разве что возможностям настоящего рывка — вот где они.

А какие потрясения могут вызвать некоторые маленькие города! Те самые, в которых живет четверть нашего населения. Знаете ли вы, что в городе Ирбите Свердловской области есть произведения Рубенса и Ван Дейка? Знаком ли вам невероятный сюжет с «нижнетагильской мадонной» — картиной, которую многие ученые считают принадлежащей кисти Рафаэля. Знаете ли вы, что у Яранского районного музея в Кировской области нет сайта, а графика Василия Кандинского — есть? Или вот еще пример из Кировской области. Город Слободской. 30 тыс. населения. И там — перворазрядные работы Ольги Розановой, Александры Экстер, Любови Поповой. Фантастика!

Этот список сокровищ можно продолжать бесконечно. И, конечно, он не только живописи касается. Он касается культуры и ценностей, смысла человеческой жизни, ни много ни мало. Он касается не только нашего прошлого, но и таланта наших современников — героев, творцов, визионеров, лидеров. Пришло время эти сокровища присвоить и «пустить в дело», инвестировать в человека, в общество. Вот за это я и голосую.

Автор — продюсер, театральный режиссер, создатель фестиваля и премии «Золотая маска», основатель Русского художественного союза, доверенное лицо В.В. Путина