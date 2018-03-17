Под Тамбовом подросток погиб от удара током в трансформаторной будке

Следственные органы в Тамбовской области организовали доследственную проверку по факту гибели 13-летнего подростка в трансформаторной будке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 16 марта в Инжавинском районе. Предварительно установлено, что несколько подростков прыгали в снег с крыш гаражей, располагающихся возле трансформаторной будки. Затем один их них залез на надстройку здания, где его ударило электрическим током. От полученных травм школьник скончался на месте.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.