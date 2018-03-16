Центр поддержки одаренных детей строят в Ясной Поляне

Строительство центра поддержки одаренных детей идет в Ясной Поляне Тульской области продолжается. Его должны сдать к 1 сентября 2018 года, к 190-летию со дня рождения Льва Толстого.

Губернатор области Алексей Дюмин накануне проинспектировал ход строительных работ. Здание, в котором ранее располагался детский дом, начали ремонтировать летом прошлого года. Из президентского резервного фонда на эти цели было выделено около 13 млн рублей. Кроме того, были привлечены средства благотворительных организаций.

Сейчас завершены капитальный ремонт и благоустройство территории. Отделочные работы продолжаются.

По словам министра образования области Оксаны Осташко, на базе детского дома и школы будет создан Яснополянский образовательный комплекс, где будут работать специалисты ведущих вузов региона. Пансионат будет рассчитан на пребывание 42 человек.

Этот центр станет вторым подобным в регионе. Первый был открыт в Туле в сентябре прошлого года, сообщает ИА «Тульские новости».

В середине февраля портал iz.ru сообщал о том, что в Коми будет создан реестр талантов. Его составлением займется региональный центр выявления и поддержки одаренных детей.