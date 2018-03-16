В Белом доме рассказали об отношениях Трампа и помощника по нацбезопасности

Американский лидер Дональд Трамп находится в хороших рабочих отношениях со своим помощником по национальной безопасности генерал-лейтенантом Гербертом Макмастером. Состав Совета нацбезопасности (СНБ) в ближайшее время не изменится. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Только что говорила с президентом Соединенных Штатов и генералом Гербертом Макмастером — несмотря на сообщения (об отставке), у них хорошие рабочие отношения, никаких изменений в СНБ», — написала Сандерс в Tiwtter.

Ранее СМИ сообщили о возможном увольнении помощника президента по национальной безопасности, а также о других грядущих перестановках в Белом доме.