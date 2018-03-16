Макарова и Веснина вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе, победив француженку Кристину Младенович и венгерку Тимею Бабош.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 2:0 (6:4; 6:2) в пользу россиянок. Встреча продолжалась всего 58 минут.

В финале турнира россиянки встретятся с Се Шувэй (Тайвань) и Барборой Стрыцковой (Чехия). Матч пройдет в воскресенье, 18 марта.

Российская пара в третий раз выходит в финал турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет $8 млн. Макарова и Веснина побеждали на этих соревнованиях в 2013 году.

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