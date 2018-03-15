В Мексике при пожаре в доме престарелых пострадали 19 постояльцев

При пожаре в доме престарелых в мексиканском городе Монтеррей пострадали 19 стариков, двое из них погибли.

Остальные доставлены в больницу с ожогами и отравлением угарным газом. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Пожар начался ночью, но жители соседних домов не смогли помочь старикам, поскольку двери в здание были заперты, а на окнах стояли решетки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным местных чиновников, дом престарелых работал нелегально, не имея на то необходимых лицензий и разрешений.

Пенсионерка из США самостоятельно готовила яд и подсыпала его в пищу и напитки своим соседям по дому престарелых в штате Вермонт.