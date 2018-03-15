Картинг: спортивное развлечение для всех. Видео 360°

Любительский картинг — безопасный вид активного отдыха. Самые популярные и доступные гонки.

Карт представляет собой простейший автомобиль без кузова. Состоит из рамы с миниатюрным двигателем, сиденьем и небольшими колесами.

Картинг — занятие для людей практически любого возраста. Управлять любительским картом совсем несложно. Машины не оснащены коробкой передач, и в ней только две педали — газ и тормоз. Карт может развивать скорость до 260 км/ч в зависимости от типа и класса автомобиля.

Гонки на картах проводятся на небольших специальных трассах. Сеанс рассчитан на 10–15 минут, на прокат машина сдается вместе с защитной экипировкой.