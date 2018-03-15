Путин выступает на форуме «Россия — страна возможностей». Трансляция

Президент России Владимир Путин выступит на итоговом мероприятии форума «Россия — страна возможностей», который проходит в Москве.

Форум «Россия — страна возможностей» проходит на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. За эти дни 6,5 тыс. участников из 85 регионов страны обсудят на 35 различных площадках поддержку проектов, входящих в открытую платформу «Россия — страна возможностей».

Основная задача платформы — создание системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, поддержка благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив.