Биткоин рухнул на фоне новостей о запрете рекламы криптовалют в Google

Курс биткоина рухнул утром в четверг до $7,9 тыс. Это произошло после того, как накануне Google объявила, что с июня запретит рекламу криптовалют и связанных с ними услуг.

На Bitfinex стоимость криптовалюты даже опустилась на 13,8%, составив $7,84 тыс.

Курс других криптовалют также значительно снижается. Так, по данным портала CoinMarketCap, за сутки стоимость Ethereum упала на 9,14%, Bitcoin Cash — на 9,08%, а Litecoin — на 3,28%. Растет только курс DigixDAO — его цена прибавила 8,54%, составив $344,85.

Google объявил о запрете рекламы криптовалют и сопутствующих услуг в среду. Ранее новую политику, запрещающую рекламу финансовых продуктов и сервисов, которые связаны с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта, ввела Facebook, напоминает сайт kp.ru.