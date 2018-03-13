Американский телеведущий сравнил блокчейн с наггетсами
Американский телеведущий Джон Оливер сравнил блокчейн с куриными наггетсами.
Пытаясь рассказать зрителям об этой системе и о ее надежности, он использовал видеокомментарий эксперта. В нем говорится, что взломать блокчейн — это как превратить наггетсы из «Макдоналдса» обратно в курицу.
Кроме того, в 25-минутном выпуске телешоу Оливер попытался простым языком объяснить, что такое биткоин.
Криптовалюту он сравнил с очень редкими плюшевыми игрушками Beanie Babies, которые коллекционеры могут купить за $15 тыс. Так и биткон чего-то стоит, потому что люди договорились об этом между собой, отметил Оливер.
Для того, чтобы более доходчиво объяснить феномен виртуальной валюты телеведущий запустил в эфире клип группы Hodlgang о биткоине.
При этом он не стал отговаривать зрителей от покупки криптовалюты, но призвал с осторожностью подходить к этому вопросу.