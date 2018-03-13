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Американский телеведущий сравнил блокчейн с наггетсами

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Фото: Global Look Press/Ina Fassbender
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Американский телеведущий Джон Оливер сравнил блокчейн с куриными наггетсами.

Пытаясь рассказать зрителям об этой системе и о ее надежности, он использовал видеокомментарий эксперта. В нем говорится, что взломать блокчейн — это как превратить наггетсы из «Макдоналдса» обратно в курицу.

Кроме того, в 25-минутном выпуске телешоу Оливер попытался простым языком объяснить, что такое биткоин.

Криптовалюту он сравнил с очень редкими плюшевыми игрушками Beanie Babies, которые коллекционеры могут купить за $15 тыс. Так и биткон чего-то стоит, потому что люди договорились об этом между собой, отметил Оливер.

Для того, чтобы более доходчиво объяснить феномен виртуальной валюты телеведущий запустил в эфире клип группы Hodlgang о биткоине.

При этом он не стал отговаривать зрителей от покупки криптовалюты, но призвал с осторожностью подходить к этому вопросу.

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