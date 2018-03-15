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Шесть человек погибли при крушении вертолета в Сенегале

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Фото: Global Look Press
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На юге Сенегала потерпел крушение военный вертолет. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли шесть человек, еще 14 получили ранения.

Инцидент произошел вечером в среду, 14 марта, на территории округа Тамбакунда. Вертолет упал в манговых зарослях, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

На борту воздушного судна находились 20 человек. Первых семерых пострадавших спасли местные жители. Известно, что три человека находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент на месте крушения работают спасательные службы, выясняются обстоятельства авиакатастрофы.

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