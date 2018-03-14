Прямой эфир

Партия турецких томатов задержана на границе в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области сотрудники пограничного управления ФСБ задержали два грузовика с партией турецких томатов. Их пытались провезти на территорию России незаконно.

Псковской ленте новостей в пресс-службе ведомства сообщили, что машины были остановлены в районе населенного пункта Стайки в Невельском районе. Ими управляли двое граждан Белоруссии. Во время проверки выяснилось, что у водителей нет сопроводительных документов, подтверждающих качество груза.

Сами водители признались, что везут в общей сложности 43 т томатов турецкого производства, подпадающих под российское продовольственное эмбарго.

Сейчас помидоры переданы сотрудникам управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Они должны провести экспертизу и принять решение, что делать с грузом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самообеспеченность томатами в два раза превысила потребности населения РФ
ЕС продлил оружейное эмбарго против Белоруссии на год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017