Партия турецких томатов задержана на границе в Псковской области

В Псковской области сотрудники пограничного управления ФСБ задержали два грузовика с партией турецких томатов. Их пытались провезти на территорию России незаконно.

Псковской ленте новостей в пресс-службе ведомства сообщили, что машины были остановлены в районе населенного пункта Стайки в Невельском районе. Ими управляли двое граждан Белоруссии. Во время проверки выяснилось, что у водителей нет сопроводительных документов, подтверждающих качество груза.

Сами водители признались, что везут в общей сложности 43 т томатов турецкого производства, подпадающих под российское продовольственное эмбарго.

Сейчас помидоры переданы сотрудникам управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Они должны провести экспертизу и принять решение, что делать с грузом.