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ЕС продлил оружейное эмбарго против Белоруссии на год

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Фото: TASS/Imago/Ye Pingfan
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Евросоюз принял решение продлить действие оружейного эмбарго против Белоруссии до 28 февраля 2019. Об этом сказано в сообщении на сайте Совета ЕС.

Вместе с этим, ЕС продлевает индивидуальные санкции в отношении четырех лиц.

«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на год, до 28 февраля 2019 года. Они включают эмбарго на оружие, запрет на экспорт средств, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении 4 человек», — сказано в тексте.

Уточняется, что речь идет о лицах, фигурирующих в делах об исчезновении «двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах».

Совет также продлевает действие исключения, разрешающего экспорт в Белоруссию оборудования для биатлона. Однако поставщикам необходимо в каждом случае обращаться за разрешением на продажи в компетентные органы стран-членов ЕС.

Напомним, в 2016 году большая часть санкций с Белоруссии была снята. Совет глав МИД Евросоюза оставил в силе лишь оружейное эмбарго и санкции против четырех человек. 

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