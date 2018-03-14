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Семь человек пострадали в ДТП с участием трамвая в Ульяновске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Трамвай врезался в световую опору в Ульяновске, семь пассажиров получили ушибы и рваные раны.

ДТП произошло утром 14 марта на улице Камышинской на мосту через реку Свиягу. Трамвай по неизвестным причинам сошел с рельсов и на полном ходу врезался в столб. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые начали проверку по факту случившегося, сообщает 1ul.ru. По данным Госавтоинспекции, травмы получили семь человек, очевидцы же говорят о девяти пострадавших.

Как сообщал портал iz.ru, пассажирский транспорт в Ульяновске планируют обновить. В городе используется более 1 тыс. единиц транспорта. Обновлять транспорт будут как муниципальные, так и частные перевозчики.

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