Сошедший с рельсов трамвай парализовал движение в Барнауле

В центре Барнаула трамвай сошел с рельсов. В районе аварии образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщает altapress.ru, авария произошла в районе Нового моста, на пересечении проспекта Ленина и улицы Кулагина. Автомобилисты проезжают это место со скоростью не более 5 км/ч.

Причины случившегося пока не называются. О пострадавших в результате инцидента информации не было.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Нижнем Тагиле произошло падение бетонного столба, из-за чего остановилось движение трамваев. Специальная комиссия выяснила, что опора не соответствовала современным нормам.