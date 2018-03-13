Пассажирский транспорт обновят в Ульяновске

Пассажирский транспорт планируют обновить в Ульяновске в этом году. Данный вопрос обсудили на заседании с губернатором области Сергеем Морозовым.

В этом году планируется обновить существующий транспорт для пассажирских перевозок. На данный момент в городе используется более тысячи единиц транспорта, а по области — порядка 800 единиц. Обновлять транспорт планируют как государственные перевозчики, так и частные, сообщает 1ul.ru.

Помимо этого были проработаны вопросы железнодорожного и авиационного транспорта. Так, в следующем году планируется начать строительство тоннеля на вокзале «Ульяновск-Центральный».

Также, как сообщил министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин, в этом году хотят продолжить модернизацию авиационного комплекса и развивать аэропорт Ульяновск-Восточный.