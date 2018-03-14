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ЦБ внесет 113 млрд рублей в имущество Агентства по страхованию вкладов

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Центробанк России внесет около 113 млрд рублей в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) взамен списанных субордов банка «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, следует из годового отчета госкорпорации.

Такое решение принял совет директоров ЦБ 9 февраля этого года, говорится в отчете АСВ. Сам Банк России его не обнародовал.

АСВ приобрело суборды в 2015–2016 годах в рамках государственной программы докапитализации банков. Они были оплачены облигациями федерального займа.

Банк «Открытие» получил 65,2 млрд рублей, Промсвязьбанк — 29,9 млрд рублей, Бинбанк — капитал на 17,8 млрд рублей.

Однако после того все три банка были отправлены ЦБ на санацию, в соответствии с законодательством суборды были списаны, а облигации федерального займа, которыми они были оплачены, направятся на докапитализацию Промсвязьбанка.

В составе прочих активов (общий объем на конец прошлого года — 113,4 млрд рублей) АСВ в отчете отразило требования к ЦБ по внесению средств в имущество агентства. В связи с прекращением требований АСВ по договорам субордов Бинбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка средства имущественного взноса РФ в АСВ, использованные на повышение капитализации этих банков, будут замещены имущественным взносом ЦБ, поясняется в отчете. Эти требования учитываются в отчетности в качестве событий после отчетной даты (СПОД).

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