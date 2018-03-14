Касаткина обыграла Возняцки на турнире WTA в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
Посеянная под 20-м номером Касаткина в четвертом круге обыграла победительницу Australian Open, вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:4, 7:5.
Следующей соперницей 20-летней россиянки станет победительница матча между испанкой Каролин Гарсией (7) и немкой Ангелик Кербер (10).
В предыдущем круге Касаткина победила чемпионку US Open Слоан Стивенс.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter