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Касаткина обыграла Возняцки на турнире WTA в Индиан-Уэллсе

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Фото: TASS/Andrey Pronin
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

Посеянная под 20-м номером Касаткина в четвертом круге обыграла победительницу Australian Open, вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:4, 7:5.

Следующей соперницей 20-летней россиянки станет победительница матча между испанкой Каролин Гарсией (7) и немкой Ангелик Кербер (10).

В предыдущем круге Касаткина победила чемпионку US Open Слоан Стивенс.

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