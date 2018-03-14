Касаткина обыграла Возняцки на турнире WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

Посеянная под 20-м номером Касаткина в четвертом круге обыграла победительницу Australian Open, вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:4, 7:5.

Следующей соперницей 20-летней россиянки станет победительница матча между испанкой Каролин Гарсией (7) и немкой Ангелик Кербер (10).

В предыдущем круге Касаткина победила чемпионку US Open Слоан Стивенс.

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