СК начал проверку после смерти школьника в Петербурге

Следственный комитет проводит проверку после гибели 9-летнего школьника, упавшего в лестничный пролет в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

ЧП произошло утром в понедельник, 12 марта, в городе Тосно. Предположительно, направляясь в школу, ребенок спустился на лифте на первый этаж и попытался скатиться по перилам, однако не удержал равновесие и упал с высоты второго этажа. Мальчика госпитализировали в местную городскую больницу в критическом состоянии, где позднее он скончался в реанимационном отделении от полученных тяжелых травм головы и тела, сообщает сайт kp.ru.

Следователи осмотрели место происшествия, проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее портал iz.ru сообщал, что двое школьников чуть не утонули в Ангаре, пытаясь сделать селфи.