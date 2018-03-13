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Один человек погиб в аварии с участием школьного автобуса в США

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Фото: REUTERS/SOCIAL MEDIA/Jesus Tejeda
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Один человек погиб, еще несколько получили тяжелые ранения в результате аварии с участием школьного экскурсионного автобуса в американском штате Алабама. Об этом сообщает местный телеканал WKRG.

О погибшем в ДТП заявил шериф округа Болдуин. Также сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, состояние пяти человек оценивается как тяжелое. Отмечается, что помощник шерифа получил незначительные травмы в ходе спасательной операции.

По предварительным данным, школьный автобус, в котором находилось 45 человек, сорвался в ущелье глубиной около 15 м во вторник, 13 марта. Дети были участниками школьного оркестра, они возвращались домой после экскурсии в Техас.

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