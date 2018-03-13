Дело о гибели ребенка после обрушения трапа в Пулково прекращено

Московский районный суд Петербурга прекратил производство по делу после падения женщины с ребенком с трапа в аэропорту Пулково, в результате чего годовалый ребенок скончался от полученных травм. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

«Московским районным судом Петербурга вынесено постановление о прекращении уголовного дела по данному факту в отношении Александра Козельского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 266 УК РФ в связи с примирением сторон», — говорится в заявлении.

Обвиняемым по делу проходил начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Александр Козельский. По версии следствия, ему вменялся недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуске их в эксплуатацию с техническими неисправностями, из-за чего произошло обрушение самоходного трапа. Козельскому грозило до пяти лет колонии, но фигурант смог загладить свою вину перед пострадавшей стороной и возместить причиненный вред, передает телеканал «78».

Инцидент произошел в сентябре 2017 года, когда пассажиры выходили из самолета «Уральских авиалиний», прибывшего в Санкт-Петербург из Москвы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, женщина и годовалая девочка упали с высоты более 3 м. После падения ребенок был госпитализирован. Девочке сделали операцию, однако она скончалась через две недели.

По данному факту было возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Недоброкачественный ремонт транспортных средств» и «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».