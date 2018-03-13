Прямой эфир

Дело о гибели ребенка после обрушения трапа в Пулково прекращено

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский районный суд Петербурга прекратил производство по делу после падения женщины с ребенком с трапа в аэропорту Пулково, в результате чего годовалый ребенок скончался от полученных травм. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

«Московским районным судом Петербурга вынесено постановление о прекращении уголовного дела по данному факту в отношении Александра Козельского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 266 УК РФ в связи с примирением сторон», — говорится в заявлении.

Обвиняемым по делу проходил начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Александр Козельский. По версии следствия, ему вменялся недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуске их в эксплуатацию с техническими неисправностями, из-за чего произошло обрушение самоходного трапа. Козельскому грозило до пяти лет колонии, но фигурант смог загладить свою вину перед пострадавшей стороной и возместить причиненный вред, передает телеканал «78».

Инцидент произошел в сентябре 2017 года, когда пассажиры выходили из самолета «Уральских авиалиний», прибывшего в Санкт-Петербург из Москвы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, женщина и годовалая девочка упали с высоты более 3 м. После падения ребенок был госпитализирован. Девочке сделали операцию, однако она скончалась через две недели.

По данному факту было возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Недоброкачественный ремонт транспортных средств» и «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК представил результаты экспертизы по делу об обрушении трапа в Пулково
Задержан работник Пулково, отвечавший за ремонт обрушившегося трапа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017